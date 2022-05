Asie-Pacifique : Biden annonce un accord économique avec treize pays, Pékin s’agace

Le président américain a lancé lundi, un nouveau partenariat avec plusieurs nations en Asie-Pacifique. La Chine, exclue, grince des dents.

Joe Biden a annoncé lundi à Tokyo le lancement d’un nouveau partenariat économique en Asie-Pacifique avec treize premiers pays participants. Les Etats-Unis et le Japon en font partie mais pas la Chine, qui voit ce projet d’un mauvais œil.

Le Cadre économique pour l’Indo-Pacifique (Indo-Pacific Economic Framework, IPEF) n’est pas un accord de libre-échange. Mais il prévoit davantage d’intégration entre ses pays membres dans quatre domaines clés: l’économie numérique, les chaînes d’approvisionnement, les énergies vertes et la lutte contre la corruption.

«Les Etats-Unis et le Japon, ensemble avec 11 autres nations, vont lancer le Cadre économique pour l’Indo-Pacifique», a déclaré Biden, lors d’une conférence de presse avec le Premier ministre japonais, Fumio Kishida. «C’est un engagement pour travailler avec nos amis proches et partenaires dans la région, sur des défis qui importent le plus pour assurer la compétitivité économique au XXIe siècle», a ajouté le président américain.