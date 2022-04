Etats-Unis : Biden annonce une nouvelle aide militaire massive à l’Ukraine

États-Unis : Biden annonce une nouvelle aide militaire massive à l’Ukraine

Chiffré à 800 millions de dollars, ce nouvel envoi comprendra de l’équipement lourd pour aider Kiev à faire face à une vaste offensive russe sur l’est du pays.

Systèmes d’artillerie, hélicos et blindés

Montant total de 2,4 milliards de dollars

La Maison-Blanche a toutefois semblé abandonner récemment la distinction qu’elle faisait entre la livraison d’équipements «défensifs», qu’elle autorisait, et «offensifs», qu’elle refusait au contraire de fournir. Les États-Unis ont donné à l’Ukraine le plus gros de l’aide militaire internationale reçue par Kiev depuis l’automne. Le montant total de cette assistance militaire , avant l’annonce de mercredi, atteignait 2,4 milliards de dollars.

Selon une liste publiée la semaine dernière par la Maison-Blanche, les États-Unis ont jusqu’ici déjà fourni ou promis 1400 systèmes antiaériens Stinger, 5000 missiles antichars Javelin, 7000 armes antichars d’un autre modèle, plusieurs centaines de drones kamikazes Switchblade, 7000 fusils d’assaut, 50 millions de balles et munitions diverses, 45’000 lots de gilets pare-balles et casques, des roquettes à guidage laser, des drones Puma, des radars antiartillerie et antidrones, des blindés légers, des systèmes de communication sécurisée et des protections antimines.