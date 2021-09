États-Unis : Biden appelle à agir contre le changement climatique

Constatant les dégâts provoqués par l’ouragan meurtrier Ida aux États-Unis, le président américain a lancé un appel pour réagir rapidement au réchauffement climatique.

Joe Biden, en visite mardi, dans le New Jersey et à New York, pour évaluer les dégâts de la meurtrière tempête Ida, a appelé à agir sans tarder contre le changement climatique. Le président américain s’est d’abord rendu dans le New Jersey, État voisin de New York, très affecté par la catastrophe, puis dans le quartier new-yorkais du Queens.