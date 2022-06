Etats-Unis: Joe Biden appelle à limiter la vente de fusils d’assaut

États-Unis : Joe Biden appelle à limiter la vente de fusils d’assaut

Joe Biden a appelé jeudi le Congrès américain à trouver une voie pour restreindre les ventes de fusils d’assaut et a fustigé, près de dix jours après le massacre dans une école du Texas, les élus républicains qui s’y opposent.

Derrière son pupitre se trouvaient 56 bougies représentant les victimes de ces massacres dans l’ensemble des États et territoires américains. Après les fusillades de l’école primaire d’Uvalde, d’un supermarché de Buffalo et celle, mercredi, d’un hôpital de Tulsa, il a martelé que «trop d’endroits du quotidien (étaient) devenu des lieux de tuerie, des champs de bataille».

Joe Biden a appelé à interdire au niveau national la vente de fusils d’assaut semi-automatiques, comme entre 1994 et 2004. Mais, conscient de la difficulté d’adopter une telle mesure au Congrès, où son parti ne possède qu’une très courte majorité, il a nuancé: «Nous devons au moins relever l’âge» légal minimum pour se procurer de telles armes, de 18 à 21 ans.

Il a également demandé l’interdiction des chargeurs à grande capacité, le renforcement des vérifications des antécédents judiciaires ou psychologiques des potentiels acheteurs et le vote d’un texte obligeant les particuliers à garder leurs armes sous clé.

«Merci, M. le président»

«Depuis une vingtaine d’années, plus d’écoliers sont morts par armes à feu que le total de policiers et de soldats morts en service», a-t-il dit. «Réfléchissez-y.» «Le second amendement» de la Constitution américaine, qui garantit le droit de posséder une arme, «n’est pas absolu», a estimé le président démocrate.