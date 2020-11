États-Unis : Biden appelle à respecter sa victoire, Trump nie toujours

Donald Trump, qui a autorisé lundi soir l’ouverture du processus de transfert du pouvoir vers Joe Biden, continue de crier, sans preuve, à la fraude.

Joe Biden s’est déjà entretenu avec plus de vingt dirigeants étrangers.

«Des solutions, pas des cris»

Les résultats de cet État-clé ont été certifiés officiellement mardi en faveur de Joe Biden. Aucune fraude massive n’a été démontrée lors de la présidentielle du 3 novembre. Et aucun doute ne pèse sur le fait que le démocrate deviendra le 46e président des États-Unis le 20 janvier.

«En Amérique, nous avons des élections libres et justes, et nous en respectons les résultats. Les habitants et les lois de ce pays n’accepteront pas autre chose», a lancé Joe Biden presque en même temps, depuis sa ville de Wilmington, dans le Delaware.