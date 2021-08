États-Unis : Biden appelle à «vacciner le monde», NYC aura son pass sanitaire

Le président américain Joe Biden a appelé mardi à «vacciner l’Amérique et (à) aider à vacciner le monde», New York s’imposant outre-Atlantique à l’avant-garde du pass sanitaire face au variant Delta.

«Vacciner l’Amérique et aider à vacciner le monde, c’est comme cela que nous sommes sur le point de vaincre», a lancé Joe Biden lors d’un discours à la Maison-Blanche, évoquant une «pandémie des non-vaccinés».

Joe Biden s’est ainsi félicité de l’envoi de plus de 110 millions de doses à plus de 60 pays, la majeure partie via l’initiative internationale Covax, un don supérieur à «tous les autres pays réunis» selon la Maison-Blanche.