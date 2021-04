Etats-Unis : Biden augmente le salaire minimum des externes du gouvernement

Les milliers de travailleurs dont les entreprises ont des contrats avec Washington verront leur salaire horaire minimum passer dès avril 2022 de 10,95 à 15 dollars.

Dès 2022

La Maison Blanche assure que cette hausse de salaire ne s’accompagnera pas d’une hausse de coût pour le contribuable, et estime même que cela permettra d’améliorer la productivité et réduire le turnover ainsi que les coûts liés. Et cela «garantit que des centaines de milliers de travailleurs n’aient plus à travailler à plein temps tout en vivant dans la pauvreté», plaide également l’administration Biden. Cette mesure doit inciter les employeurs à suivre le mouvement.