Elections aux Etats-Unis

Biden aurait 14 points d’avance sur Trump, selon un sondage

D’après les dernières projections de vote, le candidat démocrate détrônerait l’actuel président américain. Celui-ci paie les crises sanitaire, sociale et économique.

Favori des intentions de vote chez les minorités et les femmes américaines, le candidat démocrate Joe Biden a pris une avance de 14 points sur Donald Trump dans un sondage national publié mercredi, à quelques mois de l'élection présidentielle.

Joe Biden (50%) bénéficie d'une avance confortable sur son rival républicain Donald Trump (36%), selon ce sondage réalisé par le «New York Times» et le Siena College.

L'ancien vice-président de Barack Obama mène largement les intentions de vote chez les femmes, les jeunes entre 18 et 34 ans et les minorités, notamment les Américains noirs et hispaniques.