Assaut du Capitole américain : Biden autorise le transfert d’archives de Trump

L’actuel président américain veut faire la lumière sur les événements du 6 janvier dernier, malgré l’opposition de ses adversaires politiques.

Vue complète

L’ancien président, de son côté, a invoqué les prérogatives de l’exécutif à conserver secrètes certaines informations pour empêcher les archives nationales de remettre à cette commission toute une série de documents liés à ses faits et gestes le 6 janvier (comptes rendus de réunions, e-mails, messages…). Mais Joe Biden «a déterminé qu’il n’était pas légitime d’invoquer une prérogative présidentielle» pour bloquer ce transfert, a déclaré la porte-parole de la Maison Blanche Jen Psaki lors d’un point presse.

«Le président considère de la plus haute importance pour le Congrès et les Américains d’avoir une vue complète des événements de ce jour, afin d’éviter qu’ils ne se reproduisent», a-t-elle justifié. La commission a également adressé en septembre des assignations à quatre proches de l’ancien président, afin qu’ils lui fournissent d’autres documents et qu’ils témoignent devant elle. Selon la presse américaine, Donald Trump leur a demandé de ne pas coopérer.