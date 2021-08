Afghanistan : Biden bien seul face à des Américains déçus et à des alliés amers

Des élus de son propre camp déçus, une opinion publique refroidie et des alliés internationaux amers: le président Joe Biden semblait bien seul mardi, alors que la Maison Blanche s’évertue à défendre sa gestion du retrait d’Afghanistan.

Sondage

Le démocrate Bob Menendez, chef de la commission des Affaires étrangères du Sénat, s’est dit «déçu que l’administration Biden n’ait clairement pas pris la mesure des conséquences d’un retrait rapide». «L’appel que je lance à l’administration depuis plusieurs mois déjà, c’est qu’il faut évacuer nos alliés et s’occuper de la paperasserie après avoir mis les héros en sécurité. Et ils n’ont pas entendu cet appel», a dénoncé Seth Moulton, vétéran de l’armée américaine, et élu démocrate à la Chambre.

Le président américain se voit aussi reprocher son apparente froideur, lui qui se montre toujours plein d’empathie avec ses compatriotes. «Le ton qu’il a utilisé pour décrire l’armée afghane et le gouvernement manquait de compassion et de compréhension, à un moment où les écrans sont dominés par les images désolantes de ces Afghans essayant d’échapper au cauchemar», a estimé Irfan Nooruddin, expert de l’Asie du sud et professeur à l’université de Georgetown. La Maison Blanche reproche aux militaires afghans, équipés et entraînés par les Etats-Unis, d’avoir renoncé à se battre contre les talibans.