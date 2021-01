États-Unis : Biden confirme choisir Merrick Garland comme ministre de la Justice

Le ministère américain de la Justice sera dirigé par Merrick Garland, 68 ans, a annoncé le président élu Joe Biden. Il remplacera Bill Barr.

«Ces nominations reflètent l’engagement profond du président élu à la réaffirmation du (rôle du) ministère de la Justice comme un pilier d’indépendance et d’intégrité, et à s’assurer que le ministre de la Justice et son équipe proche sont les avocats du peuple américain, et non le cabinet d’avocats du président», affirme le communiqué de l’équipe Biden.