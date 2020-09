États-Unis : Biden croit à un vaccin mais doute de Trump

«La première responsabilité d’un président est de protéger le peuple américain et il ne le fait pas», a dénoncé le candidat démocrate, qui estime que Donald Trump est inapte à gouverner.

Joe Biden a attaqué frontalement mercredi son adversaire Donald Trump sur le thème du Covid-19, remettant en cause sa crédibilité, lui qui agite la promesse de l’arrivée imminente d’un vaccin alors que le pays approche la barre des 200’000 morts.

La gestion de la pandémie de nouveau coronavirus depuis le début de l’année 2020 «disqualifie totalement» le milliardaire républicain pour le second mandat qu’il entend briguer le 3 novembre, a asséné l’ancien vice-président de Barack Obama lors d’un discours mercredi après-midi dans son fief de Wilmington, dans le Delaware.

«La première responsabilité d’un président est de protéger le peuple américain et il ne le fait pas», a-t-il lancé, faisant de la pandémie le symbole le plus tragique de ce qu’il considère être l’inaptitude du président à gouverner.

Mardi soir, Donald Trump a de nouveau cherché à rassurer la population lors d’une émission de télévision en affirmant que le coronavirus finirait par disparaître avec le temps -- alors que près d’un millier d’Américains meurent encore chaque jour du virus, et que le bilan officiel va atteindre 200’000 morts dans les prochains jours, un bilan lui-même sous-estimé.

«Tout va bien se passer, c’est en train de disparaître. Et cela disparaîtra encore plus vite avec les vaccins», a dit l’ancien homme d’affaires sur la chaîne ABC.

«Pas confiance en Trump»

«Trump a confirmé ce soir, encore, qu’après avoir laissé empirer pendant huit mois la pire crise sanitaire depuis 100 ans, non seulement il n’a pas de plan, mais il ne comprend rien», a dit la porte-parole de Joe Biden, Kate Bedingfield.

Toujours est-il que la course aux vaccins avance vite aux États-Unis, avec deux candidats (Pfizer et Moderna) sur le point d’avoir recruté 30’000 participants dans leurs essais cliniques contre placebo.

«Je fais confiance aux vaccins, je fais confiance aux scientifiques, mais je n’ai pas confiance en Donald Trump. Et en ce moment, les Américains ne peuvent pas avoir confiance non plus», lui a répondu Joe Biden mercredi.

Même si les essais cliniques étaient concluants avant l’élection du 3 novembre, ce qui est jugé improbable par des responsables et des experts, la distribution de doses sera initialement «très limitée» et réservée à certaines populations prioritaires, peut-être à partir de novembre ou décembre, a dit mercredi au Congrès le directeur des Centres de prévention et de lutte contre les maladies (CDC), Robert Redfield.