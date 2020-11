États-Unis : Biden dénonce l’«incroyable irresponsabilité» de Trump

Le futur président américain Joe Biden a taclé jeudi son prédécesseur Donald Trump. Il a également annoncé avoir choisi son secrétaire au Trésor.

Le président américain élu Joe Biden a dénoncé jeudi l’«incroyable irresponsabilité» de Donald Trump, qui refuse toujours d’accepter sa défaite lors de l’élection du 3 novembre. L’actuel locataire de la Maison-Blanche dénonce, sans la moindre preuve tangible, des fraudes massives dans plusieurs États et s’est lancé dans une guérilla judiciaire menée, dans une extrême confusion, par son avocat personnel Rudy Giuliani.

«Je pense que (les Américains) sont les témoins d’une incroyable irresponsabilité, de messages incroyablement préjudiciables envoyés au reste du monde sur le fonctionnement de la démocratie», a déclaré Joe Biden depuis son fief de Wilmington, dans le Delaware. «Il est difficile de comprendre comment cet homme raisonne», a-t-il poursuivi. «Je suis convaincu qu’il sait qu’il a perdu et que je prêterai serment le 20 janvier. Ce qu’il fait est tout simplement scandaleux».

Au niveau national, Joe Biden a remporté près de 80 millions de voix lors du scrutin du 3 novembre, contre un peu moins de 74 millions pour le milliardaire républicain. Mais aux États-Unis, la Maison-Blanche se joue au travers d’un système de grands électeurs attribués dans chaque État, et la victoire du démocrate est courte dans une poignée d’entre eux.

En Géorgie, le dépouillement ne lui donne, pour l’heure, que 14’000 voix d’avance sur son rival, un écart tellement serré qu’un recomptage à la main a eu lieu. Les autorités locales devaient publier leurs conclusions dans la journée. «D’après ce que l’on voit, le président Trump semble toujours être un peu derrière», avec plus de 12’000 voix de retard, a déjà fait savoir Gabriel Sterling, l’un des élus républicains en charge de superviser les opérations électorales, interrogé sur Fox News.

«Confusion»

«Cela crée de la confusion et on comprend que des gens s’inquiètent», mais «la bonne nouvelle, c’est que le recomptage a rempli son rôle» en corrigeant ces erreurs, a commenté Gabriel Sterling. «Espérons que le président Trump accepte le résultat», a-t-il ajouté en regrettant que «les mises en cause» de l’élection «minent les fondations de la démocratie». Si l’écart reste inférieur à 0,5%, Donald Trump pourra réclamer un nouveau recomptage dans cet État, au centre de toutes les attentions car le contrôle du Sénat s’y jouera en janvier lors de deux élections sénatoriales.

«Affaire classée»

Au-delà de la Géorgie, le président et ses alliés ont déposé toute une série de recours en Pennsylvanie, dans le Michigan, l’Arizona et le Nevada. Certains ont été rejetés par les tribunaux, d’autres retirés par les intéressés, mais l’avocat du président Rudy Giuliani se démène pour faire vivre les dernières. Cette semaine, pour la première fois depuis des décennies, l’ancien maire de New York a même plaidé devant un juge fédéral, sans apporter d’éléments matériels.