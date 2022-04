Etats-Unis: Biden double la disponibilité des pilules contre le Covid

États-Unis : Biden double la disponibilité des pilules contre le Covid

Mardi, le gouvernement américain a annoncé augmenter les lieux où trouver des médicaments contre le coronavirus gratuitement pour les personnes à risques.

De «vastes stocks»

Avec 20 millions de traitements commandés, le gouvernement dispose désormais de «vastes stocks» et va doubler les lieux de distribution, qui passeront à environ 40’000, a précisé ce responsable. Les pilules sont notamment disponibles en pharmacie et dans les hôpitaux et centres de soin, et l’agence américaine des médicaments, la FDA, a autorisé ce traitement pour les patients à haut risque âgés de 12 ans et plus.