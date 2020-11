Turquie : Biden élu, Erdogan perd son «ami» Trump

Après s’être abstenu de commenter la victoire samedi de Joe Biden, le président turc Erdogan lui a finalement adressé mardi un message de félicitations et dit vouloir espérer un renforcement des relations entre Ankara et Washington.

Sous Joe Biden, le président turc Recep Tayyip Erdogan ne pourra probablement plus pouvoir peser sur les décisions du locataire de la Maison-Blanche avec un simple coup de fil comme il avait l’habitude de le faire avec son «ami» Donald Trump.

Des analystes estiment toutefois que le président élu, une fois intronisé, ne devrait pas chercher à marginaliser la Turquie d’Erdogan, qui joue un rôle croissant dans la région, mais à nouer avec cet allié stratégique de l’Otan des rapports répondant à des nouvelles règles, plus strictes.

La Turquie a appelé, sans succès, les Etats-Unis à extrader un prédicateur turc, Fethullah Gülen, qui réside en Pennsylvanie et qu’elle accuse d’être le cerveau de ce putsch avorté.

«Tension et appréhension»

Mais le lien personnel entre M. Trump et M. Erdogan a contribué à limiter les dégâts.

«Je ne pense pas que l’administration Biden sera aussi indulgente avec la Turquie à propos de la Syrie et d’autres sujets», abonde Sam Heller, un expert indépendant sur la Syrie.

Après s’être abstenu de commenter la victoire de M. Biden depuis qu’elle a été annoncée samedi par les médias américains, M. Erdogan lui a adressé mardi un message de félicitations et dit espérer un renforcement des relations entre Ankara et Washington sous son mandat.

«Sous l’administration Biden, les relations entre Washington et Ankara démarreront sans doute avec tension et appréhension», pronostique toutefois Asli Aydintasbas, du centre de recherche Conseil européen des relations internationales (ECFR).

Les autorités turques ont déjà donné le ton en réagissant fermement à une vidéo diffusée en août d’une interview de M. Biden dans laquelle il qualifie le chef d’Etat turc «d’autocrate» et souligne la nécessité de «d’enhardir» ses rivaux «pour qu’ils puissent affronter et vaincre Erdogan».

Ankara avait dénoncé «l’ignorance pure, l’arrogance et l’hypocrisie» de M. Biden.

«Contenir la Turquie»

Même sous l’administration Trump, les relations entre les deux pays avaient pâti des ambitions d’Ankara dans l’exploration d’hydrocarbures en Méditerranée orientale dans les eaux revendiquées par la Grèce et Chypre.

«Ankara craint de voir Joe Biden développer des liens encore plus proches avec la Grèce et d’avoir une ligne plus dure contre la Turquie», décrypte Mme Tol.