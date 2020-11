Etats-Unis : Biden élu, Harris première femme noire à la vice-présidence US

Avec l’élection de Joe Biden, sa colistière Kamala Harris entrera dans l’histoire en devenant la première femme noire à accéder à la vice-présidence américaine.

Joe Biden et sa colistière Kamala Harris.

Joe Biden a été élu samedi président des Etats-Unis, l’emportant face à Donald Trump et mettant fin à une séquence politique inédite qui a secoué l’Amérique et le monde.

Après quatre jours de suspense dans un pays à fleur de peau, l’ancien vice-président de Barack Obama a, selon les projections des chaînes CNN, NBC et CBS, franchi le seuil «magique» de 270 grands électeurs.

Donald Trump, qui briguait un second mandat de quatre ans, n’a, à ce stade, pas reconnu sa défaite.

A la fois révélateur et amplificateur des profondes fractures de l’Amérique, il aura, pendant quatre ans, provocations et tweets à l’appui, brisé tous les codes et piétiné tous les usages.