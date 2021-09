États-Unis - Biden en Californie pour soutenir le gouverneur face au «clone de Trump»

États-Unis : En Californie, Joe Biden au soutien du gouverneur démocrate

Pour son premier voyage dans l’Ouest des Etats-Unis en tant que président, Joe Biden est venu soutenir le gouverneur Newsom, confronté à un référendum qui pourrait lui coûter son poste.

Getty Images via AFP

Le président Joe Biden, en compagnie du gouverneur de Californie Gavin Newsom et de sa femme, Jennifer Lynn Siebel Newsom, lundi 13 septembre à Long Beach.

Son premier voyage de président dans l’Ouest américain a certes été pour Joe Biden l’occasion de marteler ses arguments sur le changement climatique et ses plans d’investissements publics mais surtout, chose plus rare, de descendre dans l’arène politique pour défendre le gouverneur Gavin Newsom et son action.