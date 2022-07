Diplomatie : Biden en route pour sa première tournée au Moyen-Orient

Un exercice d’équilibriste attend le président américain, entre les méandres du conflit israélo-palestinien, les tensions avec l’Iran et les négociations avec la puissance pétrolière saoudienne.

Joe Biden embarque dans Air Force One le 12 juillet 2022 dans le Maryland.

Le président américain est attendu mercredi en Israël à l’occasion de sa première tournée au Moyen-Orient. Air Force One doit se poser vers 15 h 30 (14 h 30 en Suisse) à l’aéroport Ben Gourion de Tel-Aviv, où Joe Biden sera accueilli par le président Isaac Herzog et le Premier ministre Yaïr Lapid. Et, tout de suite, l’armée israélienne doit lui faire une démonstration de ses technologies, incluant un laser anti-drones, une manière de rallier Washington à sa cabale contre son ennemi numéro un: l’Iran.