Etats-Unis – Biden encore plus motivé à briguer un second mandat si Trump est candidat

États-Unis : Biden encore plus motivé à briguer un second mandat si Trump est candidat

Le président américain a donné mercredi une interview dans laquelle il confirme songer à se représenter en 2024.

«Cela augmenterait les chances que je me présente»: Joe Biden a affirmé que si Donald Trump se portait candidat à la présidentielle de 2024, il serait encore plus déterminé à briguer un second mandat.

Et si cela signifiait qu’il aurait de nouveau à affronter Donald Trump, 75 ans? «Vous essayez de me tenter», a-t-il répondu avec un sourire. «Bien sûr, pourquoi ne me présenterais-je pas face à Donald Trump s’il était candidat? Cela augmenterait les chances que je me présente», a-t-il affirmé.