États-Unis : Biden enterre son projet de deux ans d’université gratuite

Lors d’un discours à Washington, Jill Biden, la First Lady, a annoncé lundi que l’université publique gratuite ne fait plus partie du programme de réformes que son époux tente de faire passer.

Les factures des plus prestigieuses universités américaines privées sont, elles, beaucoup plus élevées, avec pour résultat une accumulation de dette étudiante aux États-Unis. Selon l’Education Data Initiative, la dette étudiante atteint aujourd’hui 1750 milliards de dollars, et plus de 43 millions d’Américains en sont redevables. Le montant a explosé: en 2010, il était de 760 milliards de dollars.