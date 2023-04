Etats-Unis: Biden et Harris montent au créneau après l’exclusion de deux élus noirs

- Fusils d’assaut -

Le 30 mars, quelques jours après une tuerie dans une école chrétienne de Nashville (six morts dont trois enfants), Justin Jones, Justin Pearson et Gloria Johnson avaient rejoint des centaines de manifestants dans l’enceinte du parlement pour exiger une régulation plus stricte des armes à feu. Les protestataires étaient entrés dans le Capitole du Tennessee pour interpeller les élus réunis en session. Justin Jones et Justin Pearson avaient notamment utilisé un mégaphone pour inviter les manifestants à crier des slogans tels que «Le pouvoir au peuple» et «Pas de paix sans actes», selon plusieurs médias.