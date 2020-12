États-Unis : Biden et Harris «Personnalités de l’année» du magazine «Time»

Le futur président et sa colistière ont été choisis devant trois autres finalistes — Donald Trump, le mouvement contre les inégalités raciales déclenché par la mort de George Floyd.

