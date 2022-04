Amérique du Nord : Biden et le président mexicain Lopez Obrador parlent immigration

Les deux dirigeants ont discuté vendredi des flux d’immigration «sans précédent» à la frontière entre les États-Unis et le Mexique, un casse-tête pour l’administration américaine avant les élections de mi-mandat.

Getty Images via AFP

Le président américain Joe Biden et son homologue mexicain Andrés Manuel Lopez Obrador se sont entretenus par visioconférence vendredi. L’appel a duré un peu plus de 50 minutes, selon la Maison-Blanche. Les dirigeants ont abordé les relations complexes entre les deux pays voisins, liés de manière inextricable pour ce qui est du commerce mais aussi des migrations légales comme illégales et du trafic de stupéfiants.