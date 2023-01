Amérique du Nord : Biden et «Amlo» affichent une relation cordiale, malgré les tensions

Joe Biden et son homologue mexicain Andrés Manuel Lopez Obrador ont voulu lundi afficher une relation cordiale lors d’une rencontre à Mexico, mais les tensions ne sont pas dissipées.

Joe Biden et Andres Manuel Lopez Obrador le 8 janvier 2023.

Elles ont affleuré au début d’une réunion bilatérale entre les deux délégations, quand le président mexicain a demandé à son homologue américain d’en finir avec le «dédain envers l’Amérique latine et les Caraïbes».

«Président Biden, vous avez la clé pour ouvrir et améliorer substantiellement les relations entre tous les pays du continent américain», a-t-il dit dans ses remarques préliminaires, en présence de la presse.

La tonalité un peu acerbe de l’échange contrastait avec les débuts plus chaleureux de la visite du président américain, venu participer à un sommet dit des «trois amis» auquel se joindra le Premier ministre canadien Justin Trudeau, lui aussi arrivé à Mexico lundi.

Joe Biden avait pris la peine d’atterrir dimanche sur un nouvel aéroport cher à son homologue à une cinquantaine de kilomètres au nord de Mexico, et de l’emmener ensuite jusqu’au centre-ville dans sa limousine blindée.

Mardi les deux hommes, souriants, ont échangé une chaleureuse poignée de main lors d’une cérémonie d’accueil lundi au Palais national, siège de la présidence. Ils ont été rejoints par leurs épouses Jill Biden et Beatriz Gutierrez qui ont lu une déclaration au ton presque lyrique sur les valeurs partagées des deux pays.

30’000 migrants

Les deux chefs d’État et leurs délégations consacreront aussi «un temps considérable» à la lutte contre le trafic de fentanyl, avait estimé avant la réunion Jake Sullivan, conseiller à la sécurité nationale de la Maison-Blanche. Ce puissant opiacé de synthèse est responsable de la majorité des morts par overdose aux États-Unis.

La journée de lundi doit se conclure par un dîner, auquel se joindront Justin Trudeau et les épouses des trois dirigeants. Mardi, Joe Biden et le Premier ministre canadien auront une rencontre bilatérale, lors de laquelle sera évoqué en particulier le possible envoi en Haïti d’une force d’intervention internationale.