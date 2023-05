Dette: Biden et l’opposition achèvent leur rencontre sans accord

Signe de l’urgence et de la difficulté des discussions, Joe Biden a annulé la tournée diplomatique majeure qu’il devait réaliser dans la foulée en Papouasie-Nouvelle-Guinée et en Australie, a annoncé la Maison-Blanche.

Côté républicains en revanche, le ton était plus prudent. Cette réunion était «un peu plus productive» que la précédente, le 9 mai, a souligné Kevin McCarthy, responsable républicain de la Chambre des représentants, tenue par une courte majorité conservatrice. De lui dépend, en grande partie, le destin financier à court terme des États-Unis.

Pour autant, «je ne suis pas plus optimiste», a encore déclaré Kevin McCarthy, à deux semaines de la date fatidique d’un possible défaut de paiement de la première économie du monde, un scénario inédit et aux conséquences potentiellement dramatiques.