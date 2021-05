États-Unis : Joe Biden publie sa déclaration fiscale

Le 46e président américain affiche ainsi sa différence avec Donald Trump, qui a toujours refusé de dévoiler ses feuilles d’impôt.

Getty Images via AFP

Joe et Jill Biden ont gagné un peu plus de 600’000 dollars en 2020, selon la déclaration d’impôt qu’ils ont rendue publique lundi, renouant avec une tradition interrompue par Donald Trump.

Depuis Richard Nixon, il y a un demi-siècle, les présidents américains publient ces documents fiscaux détaillant sources de revenus et impôts acquittés, mais Donald Trump a refusé de se plier à cet exercice de transparence pendant son mandat.

En 2020, Joe Biden et son épouse Jill, professeure à l’université publique, ont déclaré un revenu brut de 607’336 dollars. Ils ont payé 157’414 dollars d’impôts fédéraux, soit un taux d’imposition de 25,9%. Ils ont aussi payé 28’794 dollars d’impôts à l’État du Delaware, où ils sont domiciliés.

Revenus conséquents pour Kamala Harris

La vice-présidente Kamala Harris et son conjoint Doug Emhoff, avocat, ont eux fait état de revenus plus conséquents: 1’695’225 dollars bruts, sur lesquels ils ont payé 621’893 dollars d’impôts fédéraux, soit 36,7%. Ils ont aussi payé 125’004 dollars d’impôts à l’État de Californie et Doug Emhoff s’est, seul, acquitté de 56’997 d’impôts à la capitale fédérale Washington.