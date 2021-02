Diplomatie : Biden et Trudeau vantent «l’extraordinaire amitié» américano-canadienne

Joe Biden a entamé mardi sa première rencontre bilatérale - virtuelle - en tant que président des États-Unis avec le Premier ministre canadien Justin Trudeau, nouvelle illustration de la priorité donnée aux alliés proches de Washington après les turbulences de l’ère Trump.

«Merci»

Joe Biden et Justin Trudeau devaient aborder plusieurs priorités mutuelles, comme la lutte contre le changement climatique et contre la pandémie, ainsi que la relance de l’économie nord-américaine. «Merci encore une fois de vous impliquer aussi énergiquement pour lutter contre le changement climatique, le leadership américain nous a beaucoup manqué ces dernières années», a dit le dirigeant canadien dans une critique directe de l’ex-président qui avait retiré les États-Unis de l’accord de Paris sur le climat, rejoint à nouveau par Joe Biden. Il a même ironisé sur le fait que les Américains ne retirent plus, désormais, «toutes les références au changement climatique» des communiqués communs -- «au contraire, ils en ajoutent», et «c’est agréable».