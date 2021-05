Éthiopie : Biden exhorte à un cessez-le-feu au Tigré

Le président américain a condamné mercredi des violations des droits humains «inacceptables» dans la région éthiopienne du Tigré où un risque sérieux de famine plane depuis plusieurs mois.

«Je suis profondément inquiet de l’escalade de la violence et l’approfondissement des fractures régionales et ethniques dans plusieurs régions de l’Éthiopie», a indiqué Joe Biden dans un communiqué. «Les violations des droits humains à grande échelle qui ont lieu dans le Tigré, notamment des violences sexuelles, sont inacceptables et doivent cesser», a ajouté le président démocrate, appelant les belligérants impliqués dans ce conflit à «déclarer et adhérer» à un «cessez-le-feu».