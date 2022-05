États-Unis : Biden fait le parti osé de rester en retrait de la bataille sur les armes à feu

Le président américain est attendu ce dimanche à Uvalde, où il doit s’adresser aux proches des victimes de la tuerie, alors que le débat sur l’accessibilité des armes fait rage aux États-Unis.

Ce dimanche, l’empathique Joe Biden saura certainement trouver les mots face aux familles des 19 écoliers et 2 enseignantes tués à Uvalde, où il est attendu avec son épouse Jill. Malgré la tuerie, le président américain reste jusqu’ici en retrait de la bataille politique sur les armes à feu, pariant sur une mobilisation parlementaire pourtant loin d’être acquise. Des réticences qui tiennent un peu à sa personnalité et beaucoup à sa stratégie.

Joe Biden, 79 ans, est un émotif, un père deux fois endeuillé – mais pas par la faute des armes à feu: il a perdu une fille encore bébé dans un accident de voiture, et un fils adulte suite à un cancer. Si le chef de l’État privilégie pour l’heure le registre de l’émotion et de l’interpellation – «Quand pour l’amour de Dieu allons-nous affronter le lobby des armes?» s’était-il écrié mardi – c’est aussi par calcul politique. Ancien sénateur, attaché au pouvoir parlementaire, il veut que le Congrès vote un projet de loi qui généraliserait l’examen des antécédents psychiatriques et judiciaires des acheteurs d’armes, tout en interdisant les fusils d’assaut et l’achat massif de munitions.