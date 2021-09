États-Unis : Biden forcé de reculer dans le dossier des armes à feu

Jeudi, le président américain a dû renoncer au candidat qu’il prévoyait pour diriger l’agence fédérale qui régule les armes à feu, un fléau qui a fait plus de 43’000 morts en 2020 aux États-Unis.

En présentant en avril son plan contre les violences causées par les armes à feu, un fléau national qu’il avait qualifié d’«épidémie», le président Joe Biden avait annoncé choisir David Chipman pour diriger le Bureau de l’alcool, du tabac, des armes à feu et des explosifs (ATF).

En 2020, plus de 43’500 morts

David Chipman est considéré comme un partisan du durcissement des lois sur les armes individuelles et cette nomination, devant ensuite être entérinée par un vote du Sénat, avait à l’époque été saluée par les militants de la cause. Les armes à feu ont fait plus de 43’500 morts en 2020 aux États-Unis, selon l’organisation Gun Violence Archive.