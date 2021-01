Ce double scrutin en Géorgie pourrait être aussi indécis que les élections de novembre, qui ont vu Joe Biden l'emporter sur une marge beaucoup plus faible que les sondages le laissaient présager. La victoire des Démocrates à la Chambre des Représentants a également été bien plus serrée que ce qu'ils espéraient, offrant une avance de 11 sièges (il y a actuellement 2 mandats vacants), leur plus faible avance depuis de nombreuses années. Enfin, le parti de Joe Biden a essuyé des échecs dans plusieurs courses sénatoriales en novembre. Ce soir est donc la dernière chance du président élu d'avoir une (très mince) majorité au Sénat, et éviter une cohabitation avec les Républicains.