Présidentielle US : Biden, la Maison-Blanche en point d’orgue d’une vie mouvementée

A la découverte du président américain fraîchement élu. Un homme à la vie jalonnée d’épreuves qui veut «restaurer l’âme de l’Amérique.»

«Restaurer l’âme de l’Amérique»

Jeune sénateur-élu de son Etat du Delaware, il fête, fringant et entouré de sa famille radieuse, la victoire en novembre 1972. Un mois plus tard, son épouse et sa fille d’un an étaient tuées dans un accident de voiture, ses deux fils blessés.