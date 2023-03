Air Force one : Biden laisse tomber les couleurs choisies par Trump

L’US Air Force a présenté vendredi le nouvel avion présidentiel. Son look classique ne correspond pas aux souhaits émis par l’ancien président américain lors de son mandat.

Le nouvel Air Force One ressemblera à l’appareil actuel. Le bleu sera cependant un «peu plus moderne». AFP

L’US Air Force a dévoilé vendredi une nouvelle palette de couleurs pour Air Force One, révélant que Joe Biden avait abandonné celle choisie par Donald Trump. Pour les deux avions en construction, l’actuel président américain a opté pour le bleu clair et blanc, des couleurs classiques instaurées par John Fitzgerald Kennedy il y a plus de six décennies.

Trump avait souhaité changer la peinture des futurs appareils, optant pour du rouge, blanc et bleu foncé. Il possédait d’ailleurs une maquette du futur avion portant ces couleurs sur une table basse du bureau ovale. Le projet du républicain prévoyait une bande rouge au milieu de l’avion et du bleu foncé sur sa partie inférieure, en référence au drapeau américain.

La fameuse maquette qui trônait dans le Bureau Ovale sous l’ère Trump. Getty Images via AFP

Ces nouvelles couleurs ont toutefois posé des problèmes techniques aux ingénieurs. Et vendredi, un communiqué de l’armée de l’air a fait état de possibles retards et d’essais destinés à obtenir la nuance de bleu plus foncé souhaitée. Le nouvel avion Air Force One ressemblera donc à l’appareil actuel. Le bleu sera cependant un «peu plus moderne» et il n’y aura pas de métal poli sur le fuselage «parce que les alliages du revêtement des avions commerciaux modernes ne le permettent pas».

Le terme Air Force One est employé pour désigner deux avions présidentiels différents. À bord, le président peut exercer toutes les prérogatives de son mandat pendant qu’il est dans les airs, y compris déclencher une frappe nucléaire. Les appareils sont munis des systèmes de navigation et de défense dernier cri, comme un système antimissile et un fuselage résistant aux explosions, et ils disposent d’une zone médicale.

Les nouveaux appareils devraient être livrés en 2027 et 2028 et le vainqueur du scrutin présidentiel de 2024 sera le premier à monter à bord. Les actuels appareils opérationnels voleront jusqu’à cette date en dépit de coûts de maintenance de plus en plus élevés et de pièces obsolètes, selon le communiqué.