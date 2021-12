Etats-Unis – Biden lance l’offensive sanitaire, et politique

États-Unis : Biden lance l’offensive sanitaire, et politique

Face à l’hiver et au variant Omicron, le président américain a annoncé de nouvelles mesures tout en tentant de ne pas aggraver les divisions au sein du pays.

Getty Images via AFP

Joe Biden a appelé jeudi les Américains à surmonter leurs divisions pour lutter contre le Covid-19, au moment où l’arrivée de l’hiver et du nouveau variant Omicron menace de relancer la pandémie et de fragiliser un peu plus le président américain.