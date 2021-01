Commerce : Biden maintiendra la pression sur Pékin

La politique commerciale américaine vis-à-vis de la Chine ne devrait pas connaître de changements. L’apaisement est en vue dans les relations avec l’Europe.

XINHUA via AFP

«Nous devons nous attaquer aux pratiques abusives, injustes et illégales de la Chine», a résumé la future secrétaire au Trésor, reprenant des accusations portées maintes fois par le président sortant Donald Trump.

Avantage «injuste»

C’est précisément au nom de la défense des entreprises et travailleurs américains que Donald Trump avait déclenché en 2018 une guerre commerciale contre la deuxième puissance économique du monde.

Dans le cadre de ce traité, dit «de phase 1», la Chine s’était engagée à augmenter d’au moins 200 milliards de dollars sur 2020 et 2021 ses achats de produits et services américains.

En revanche, cet accord maintient des droits de douane américains de 25% sur toute un éventail de biens et de composants industriels chinois représentant 250 milliards de dollars et des mesures de rétorsion chinoises sur plus de 100 milliards de dollars d’importations en provenance des Etats-Unis.