États-Unis : Biden marque son 100e jour au pouvoir avec un meeting

En Géorgie, le président américain a fait la promotion de son plan de relance de 1,9 milliard de dollars et de ses projets investissements gargantuesques dans l’infrastructure et l’éducation.

S’adressant à un rassemblement en drive-in sur un parking à Duluth, M. Biden a salué la Géorgie, qui a été cruciale pour sa victoire à la présidentielle et a aussi envoyé deux démocrates, Raphael Warnock et Jon Ossoff, au Sénat. Cela lui a offert deux majorités – étroites – au Congrès, et lui a permis de faire adopter un gigantesque plan de relance de 1,9 milliard de dollars peu après son arrivée à la Maison Blanche et de commencer à planifier d’autres investissements gargantuesques dans l’infrastructure et l’éducation notamment.