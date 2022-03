Guerre en Ukraine – Biden: «Même la Suisse inflige des sanctions à la Russie»

La guerre en Ukraine a été l’un des sujets du président Joe Biden dans son discours sur l’état de l’Union tenu mardi soir. «Si vous le pouvez, levez-vous et envoyez un signe sans équivoque à l’Ukraine et au monde», a-t-il déclaré, déclenchant une standing ovation des élus démocrates et républicains du Congrès.