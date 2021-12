En cas d’attaque contre l’Ukraine : Biden menace Poutine de sanctions «comme il n’en a jamais vues»

Le président des États-Unis a cependant précisé que l’envoi de troupes américaines pour défendre l’Ukraine n’était «pas envisagé» à l’heure actuelle.

«Nous serions probablement tenus de renforcer notre présence dans les pays de l’Otan pour rassurer notamment ceux du côté oriental. En plus de cela, j’ai clairement indiqué que nous fournirions également des moyens de défense à l’Ukraine», a-t-il déclaré. Les États-Unis, l’Otan et Kiev accusent Moscou de masser des troupes à la frontière avec l’Ukraine en vue d’attaquer le pays. À l’inverse, pour Moscou, le soutien de l’Alliance atlantique à Kiev et les ambitions ukrainiennes de rejoindre l’organisation nourrissent le risque de confrontation militaire dans la région et constituent une menace pour la sécurité de la Russie.