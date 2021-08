États-Unis : Biden met la pression sur les États pour éviter les expulsions locatives

Alors qu’une trêve des expulsions, décidée il y a près d’un an pour des raisons sanitaires, a expiré samedi à minuit, le président américain presse les États d’agir.

La Maison-Blanche a mis la pression lundi sur les États et collectivités locales pour empêcher les expulsions de locataires en difficultés, au lendemain de l’expiration du moratoire qui les protégeait et alors que le variant Delta fait de nouveau grimper les cas de Covid-19.

Plusieurs mesures ont ainsi été annoncées. Les équipes de la Maison-Blanche ont notamment été mises à contribution pour étudier la possibilité de suspendre les expulsions via «d’autres autorités» que le Congrès, qui, à la faveur d’une récente décision de justice, est le seul à pouvoir étendre le moratoire. Le président Joe Biden a appelé dans le même temps l’ensemble des États et collectivités à prendre des mesures de protection des locataires «au moins pour les deux prochains mois».

Bureaucratie

Plus de 10 millions de personnes aux États-Unis sont en retard sur le paiement de leur loyer, a calculé le CBPP, un institut de recherche indépendant. Et quelque 3,6 millions de locataires estiment qu’ils risquent de se faire expulser dans les deux mois, selon une étude du bureau des statistiques réalisée début juillet auprès de 51 millions de locataires. Une trêve des expulsions a expiré samedi à minuit. Elle avait été décidée il y a près d’un an pour des raisons sanitaires liées à la pandémie de Covid-19, et plusieurs fois renouvelée.