Etats-Unis: Biden mobilise pour lutter contre la faim et la malbouffe 

États-Unis : Biden mobilise pour lutter contre la faim et la malbouffe

Des entreprises de l’agroalimentaire ou de restauration rapide se sont engagées à combattre à la fois la faim et l’obésité, a annoncé mercredi Washington.

Le président américain Joe Biden doit présenter son plan d’action sur l’alimentation mercredi. AFP

La Maison-Blanche a annoncé mercredi une série d’engagements pris par des entreprises – y compris des géants de l’agroalimentaire ou des enseignes de restauration rapide – et des ONG, destinés à enrayer à la fois la faim et l’obésité. Mis ensemble, ces engagements pèsent quelque 8 milliards de dollars, a affirmé l’exécutif américain, dans un communiqué.

Dons en nature

Ce chiffre recouvre à la fois des promesses de dons en nature et des engagements financiers, dont 2,5 milliards de dollars qui seront investis dans des start-up spécialisées dans l’alimentation, et plus de 4 milliards dédiés à des œuvres caritatives et des associations. Le président Joe Biden doit présenter ce plan d’action mercredi lors d’une grande conférence dédiée à l’alimentation, la première selon la Maison-Blanche depuis la présidence Nixon (début des années 1970).

Millions d’Américains concernés

Le démocrate de 79 ans a fixé pour objectif d’enrayer la famine aux États-Unis d’ici à 2030, tout en luttant contre la «malbouffe» et en encourageant l’activité physique, dans un pays où plus de 40% des adultes sont obèses selon l’estimation des autorités sanitaires, et près de 20% des enfants. Les autorités évaluent par ailleurs à 10% la proportion de la population confrontée à l’insécurité alimentaire.

«Promesses audacieuses»

Plus de 100 entreprises et organisations ont «fait des promesses audacieuses, et pour certaines complètement changé leur approche, ce qui va améliorer de manière significative l’alimentation, promouvoir l’activité physique, réduire la faim et les maladies liées à l’alimentation», a assuré une responsable de la Maison-Blanche lors d’une conférence de presse. Et ce même si aucun mécanisme formel de suivi de ces promesses n’est prévu.

Aliments plus sains

Parmi les engagements non-financiers présentés mercredi – et que Joe Biden doit vanter lors d’un événement public – il y a par exemple la promesse du géant de l’agroalimentaire Danone de réduire la teneur en sucre des produits pour enfants. L’Association nationale des restaurants – qui rassemble aussi des chaînes de restauration rapide telles que Burger King ou Subway – promet de son côté de soutenir ses membres afin de proposer aux enfants des options plus saines.

Offres améliorées

L’exécutif américain se félicite d’avoir aussi rallié des plateformes telles que Doordash (livraison de repas) et Instacart (livraison d’épicerie), ainsi que des supermarchés qui promettent d’améliorer leur offre de produits frais, de fruits et légumes, ou des acteurs du secteur des sports et loisirs. Selon les autorités sanitaires américaines, moins d’un adulte sur dix dans le pays consomme assez de fruits et légumes, et plus de la moitié des enfants boivent chaque jour au moins une boisson sucrée.

