Présidentielle américaine«Biden n’a pas les capacités mentales et cognitives pour diriger le pays»

C’est l’un des principaux arguments de campagne de Donald Trump: l’état de santé de Joe Biden laisserait à désirer. L’équipe du président américain est à l’affût de la moindre bourde du candidat démocrate pour mettre en avant ses prétendues pertes de mémoire. La dernière gaffe en date remonte à lundi dans l’Ohio, lorsque l’ancien vice-président a semblé oublier le nom du gouverneur du Massachusetts, Mitt Romney: «Si vous vous souvenez, j’ai eu des soucis en me présentant contre… le sénateur qui est un mormon… le gouverneur, OK?» a lancé Biden. Une hésitation que n’a pas manqué de relever Donald Trump.

«Joe l’endormi a eu une journée particulière mauvaise aujourd’hui. Il n’a pas pu se souvenir du nom de Mitt Romney, a répété qu’il se présentait au Sénat américain et a oublié dans quel État il se trouvait», critique Trump dans le tweet ci-dessus.

Lors d’une conférence téléphonique organisée par l’équipe de campagne de Donald Trump, un ancien médecin de la Maison-Blanche est venu apporter de l’eau au moulin du clan républicain. Ronny Jackson, qui est désormais candidat au Congrès, estime en effet que Joe Biden est mentalement inapte à gouverner, écrit The Hill. «J’observe Joe Biden lors de cette campagne et je suis inquiet – je suis convaincu – qu’il n’a pas la capacité mentale, la capacité cognitive de servir en tant que notre commandant en chef et chef d’État», a-t-il affirmé.