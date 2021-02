États-Unis : «Biden ne va pas se mettre en travers du chemin d’une épave»

Alors que Donald Trump s’apprête à faire un retour politique très attendu ce dimanche soir en Floride, le camp président américain joue l’indifférence.

Les États-Unis retiennent leur souffle, à quelques heures du grand retour politique de Donald Trump. Un peu plus d’un mois après sa sortie fracassante de la Maison-Blanche, l’ex-président reprendra pour la première fois la parole lors du CPAC, la grand-messe des conservateurs américains qui s’est ouverte vendredi à Orlando (Floride). Chez ses alliés et ses opposants, une même question résonne: le milliardaire de 74 ans annoncera-t-il qu’il se présente à nouveau en 2024?

Sans doute pas directement, ont indiqué les organisateurs, mais Trump devrait bien flirter ouvertement avec cette idée. Du côté de Joe Biden, on joue l’indifférence: «Notre priorité ne va certainement pas à ce que dit le président Trump», a fait savoir Jen Psaki, porte-parole de la Maison-Blanche. Une stratégie vieille comme le monde, bien connue des politiciens chevronnés et des historiens, écrit Reuters. «Biden respecte une vieille règle politique: ne jamais se mettre en travers du chemin d’une épave», explique Bob Shrum, ancien stratège démocrate et directeur du Centre pour l’Avenir politique à l’Université de Californie du Sud.