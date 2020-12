États-Unis : Biden nomme le général noir Lloyd Austin à la Défense

Le président élu confirme son choix de nommer le général à la retraite Lloyd Austin pour diriger le ministère américain de la Défense. Il doit encore être confirmé par le Sénat.

Ce général de l’armée de Terre à la retraite, qui a combattu en Irak et en Afghanistan avant de devenir le premier homme de couleur à diriger le commandement central de l’armée américaine (Centcom), «est particulièrement qualifié pour affronter les défis et crises auxquels nous faisons face actuellement», a écrit le président-élu démocrate dans un communiqué.

Personnalité brillante

«Le général Austin partage ma conviction profonde que notre pays est plus fort lorsqu’il guide non seulement par l’exemple de notre pouvoir mais aussi par le pouvoir de notre exemple», a ajouté Joe Biden. «Personnalité brillante et respectée, figure pionnière de l’histoire de l’armée américaine, le ministre désigné Austin a pris sa retraite de l’armée en 2016 après plus de 40 ans de service dans la défense de l’Amérique», souligne le communiqué.