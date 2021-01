Etats-Unis : Biden nomme Samantha Power à la tête d’une aide au développement

L’ex-ambassadrice à l’ONU dirigera l’agence chargée de l’aide publique au développement.

Si le Sénat confirme sa nomination comme administratrice de l’Agence américaine pour le développement international (USAID), elle siègera au sein du Conseil de sécurité nationale -- signe de l’importance inédite que le démocrate veut donner à ce dossier. Et elle sera la personnalité la plus connue jamais désignée pour ce rôle.

«Voix de la conscience»

«Samantha Power est une voix de la conscience et de la clarté morale mondialement connue, qui stimule et rassemble la communauté internationale pour défendre la dignité et l’humanité de tout le monde», a déclaré Joe Biden dans un communiqué.