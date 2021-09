Crise en Haïti : «Biden nous traite, nous et nos enfants pire que des bêtes»

Massivement expulsés du Texas, des réfugiés haïtiens sont en colère contre le président américain et angoissés face aux gangs qui les «attendent» à leur retour au pays.

Usées par les mois de voyage à travers l’Amérique centrale, les familles haïtiennes expulsées en nombre dimanche oscillent entre la colère du traitement subi aux Etats-Unis et l’angoisse de vivre à nouveau dans leur pays désormais en proie à la violence des gangs.

Les États-Unis avaient suspendu les expulsions de migrants haïtiens en situation irrégulière suite au séisme qui avait ravagé la moitié sud d’Haïti, le 14 août, mais le regroupement en quelques jours de plus de 15’000 migrants, dont une majorité d’Haïtiens, sous un pont au Texas a changé la donne.

En moins de deux heures, trois vols partis du Texas ont atterri dimanche sur le tarmac de Port-au-Prince: jamais les autorités migratoires haïtiennes n’ont eu à gérer un tel afflux. A leur descente du bus venus les chercher au pied de la passerelle, les familles ont déversé leur colère et frustration sur les employés administratifs et les photojournalistes, sommés de ne pas prendre d’images.

«Biden sait bien ce qu’il fait mais il s’en fiche. Il nous traite, nous et nos enfants pire que des bêtes» hurle une femme, les larmes coulant sur son visage. Autour d’elle, quelques hommes acceptent de se confier sur les conditions dans le centre géré par l’administration migratoire étasunienne, à proximité du pont sous lequel ils avaient passé plusieurs nuits.

Pas de lits ni de douches

«On n’a pas eu de lits pour dormir: on dormait avec seulement une fine bâche plastique pour nous couvrir, alors que l’espace était trop climatisé. Et on dormait à même le sol en béton» témoigne Garry Momplaisir qui a passé cinq jours dans le lieu.