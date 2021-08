Diplomatie : Biden organisera un «sommet pour la démocratie» virtuel en décembre

«Lutter contre l’autoritarisme, combattre la corruption, et promouvoir le respect des droits humains» seront les trois objectifs du sommet.

Joe Biden veut discuter «de manière franche des défis auxquels est confrontée la démocratie» avec des chefs d’État et de gouvernement, des représentants de la société civile et du monde économique.

Joe Biden réunira en décembre des chefs d’État et de gouvernement pour un «sommet pour la démocratie» virtuel, une annonce qui sonne comme un défi lancé à la Chine, et comme une alternative au traditionnel rendez-vous du G20. Le président américain va réunir les 9 et 10 décembre, virtuellement, des chefs d’État et de gouvernement «d’un groupe varié de pays démocratiques», et des responsables de la société civile ainsi que du monde économique, selon un communiqué de la Maison-Blanche mercredi.