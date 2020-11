Coronavirus : Biden ouvre une cellule de crise, restrictions en Europe

Alors que l’Europe enchaîne les mesures de restrictions, le président-élu américain doit mettre en place ce lundi un dispositif pour juguler la pandémie aux USA.

Le président élu des Etats-Unis Joe Biden met en place dès lundi une cellule de crise pour tenter de juguler la pandémie de Covid-19 dans son pays, de loin le plus affecté de la planète, et l’Europe enchaîne les mesures de restrictions face à la hausse des contaminations, du Portugal à la Hongrie en passant par la Roumanie.

Etat d’urgence sanitaire au Portugal

En Europe, le Portugal instaure lundi l’état d’urgence sanitaire, assorti d’un couvre-feu dans la majeure partie du pays, la Roumanie prend aussi de nouvelles mesures draconiennes et le Premier ministre hongrois Viktor Orban a annoncé un confinement partiel à partir de mercredi. «La seule façon de maîtriser la pandémie est d’éviter les interactions sociales», a affirmé le chef du gouvernement portugais Antonio Costa.

Comme partout ailleurs en Europe, les contaminations enregistrent une hausse inquiétante au Portugal: depuis début octobre, leur nombre quotidien est passé de 2000 à 6000. A partir de lundi, un couvre-feu nocturne, qui débutera dès 13h00 durant le weekend, y entre en vigueur. Il s’applique dans les 121 communes soumises déjà depuis mercredi à un «devoir civique de confinement à domicile», et où vivent environ 70% des Portugais.

Roumanie et Hongrie serrent la vis

Un couvre-feu nocturne, de même que le port obligatoire du masque en extérieur et l’interdiction des fêtes publiques et privées, entrent également en vigueur lundi en Roumanie, qui approche le seuil des 10’000 nouveaux cas par jour. «Les mesures adoptées jusqu’ici ne suffisent plus, des mesures supplémentaires sont nécessaires», a déclaré le président roumain Klaus Iohannis, alors que les hôpitaux du pays sont au bord de l’asphyxie.