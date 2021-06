Sommet - Biden-Poutine: pas de conférence de presse commune à Genève

Les discussions s’annoncent âpres et difficiles entre Vladimir Poutine et Joe Biden.

Le président américain Joe Biden s’exprimera, seul, lors d’une conférence de presse à l’issue de sa rencontre mercredi à Genève avec son homologue russe Vladimir Poutine, a annoncé samedi la Maison Blanche. «Nous souhaitons que cette rencontre permette des échanges francs et directs», a expliqué un responsable de l’exécutif américain.

Pour la Maison Blanche, une conférence de presse en «solo» est «le format approprié» pour présenter clairement les sujets qui ont été évoqués, à la fois sur de possibles convergences et sur les thèmes sur lesquels les Etats-Unis ont «de réelles inquiétudes». L’exécutif américain a précisé que la rencontre comporterait une session de travail et une session en format plus réduit, sans autres précisions sur ce dernier.