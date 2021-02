Diplomatie : Biden proclame le «retour» de l’alliance transatlantique

Pour le premier grand discours de politique étrangère de son mandat, Joe Biden a montré son attachement à l’alliance entre les États-Unis et l’Union européenne.

Soucieux de restaurer les relations transatlantiques, il a participé vendredi au G7 puis, par visioconférence aux côtés de la chancelière allemande et Emmanuel Macron, à la Conférence de Munich, une rencontre annuelle réunissant chefs d’État, diplomates, et spécialistes de la sécurité.

Besoin d’une UE «forte»

«Il veut saboter l’unité transatlantique et notre détermination, parce qu’il est beaucoup plus facile pour le Kremlin d’intimider et de menacer des États seuls plutôt que de négocier avec une communauté transatlantique forte et unie», a-t-il ajouté.