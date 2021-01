Etats-Unis : Biden promet «unité» et «action» après la victoire probable en Géorgie

Si la victoire de Jon Ossoff devait se confirmer, les Démocrates auront repris aux Républicains la Maison Blanche ainsi que la Chambre des représentants et le Sénat.

«Il est temps de tourner la page. Les Américains demandent de l’action et veulent de l’unité et je suis plus qu’optimiste que jamais sur le fait que nous y parviendrons», a-t-il écrit dans un communiqué.